Fidatevi della stampa di qualità. L’appello di Leoluca Orlando

Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, oggi ha voluto ringraziare pubblicamente tutti i giornalisti impegnati ad aggiornare la cittadinanza, minuto per minuto, sulle evoluzioni del contagio da Coronavirus.

“In questi giorni più che mai”, ha scritto Orlando sul proprio accounto Facebook “il giornalismo di qualità è utile, necessario, indispensabile. Oggi come non mai i giornalisti hanno la possibilità di fare comprendere ai cittadini il valore sociale del proprio lavoro”.

Il messaggio di Orlando si chiude con una sentita esortazione: “Invito tutti i cittadini ad affidarsi e fidarsi della stampa di qualità, rispettandone il lavoro senza supportare la pirateria digitale, ma anzi supportando i mezzi di informazione. Invito i cittadini a leggere, informarsi e sostenere l’informazione che oggi come non mai è un pilastro indispensabile nel nostro paese”.

Noi di TP24 da giorni continuiamo strenuamente a informare i nostri lettori con scrupolosi articoli sugli sviluppi del contagio









