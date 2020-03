Tromba e tricolore: nel centro storico di Trapani risuona l’Inno nazionale per sentirsi più vicini.

In tutto il Paese ieri alle 18.00 è partito un flash-mob per non sentirsi soli: gli italiani sono usciti fuori nei loro balconi e hanno suonato e cantato.

In molti hanno intonato l’inno d’Italia.

Ecco le immagini da Trapani. Ce la faremo!













