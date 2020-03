Coronavirus, terminati i posti letto in Lombardia: pazienti trasferiti in Sicilia

Lombardia vicina al collasso. Non ci sono più posti letto. Pazienti trasferiti in Sicilia.

Due pazienti sessantenni, di Bergamo in gravi condizioni respiratorie, per mancanza di posti negli ospedali della Lombardia, sono stati stati trasferiti la notte scorsa in Sicilia con un aereo militare. Sono ricoverati nel reparto di rianimazione dell’ospedale Civico di Palermo con la prognosi riservata. Lo rende noto l’assessorato regionale alla Salute della Sicilia.

“Non ci sono più ambulanze e quindi qualcuno dovrà aspettare tarda sera” per essere trasferito in altri ospedali da quelli più sotto stress: lo ha detto in conferenza stampa l’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera spiegando che finora dagli ospedali ‘caldi’ di Crema, Cremona, Lodi, Voghera, Iseo etc sono stati spostati 91 pazienti in strutture ospedaliere e 81 meno gravi in residenze socio assistenziali.

“I numeri evidenziano …









