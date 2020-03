Ancora un aggiornamento relativo all’emergenza #Coronavirus. Salgono ad 11 i contagiati in provincia di Trapani, dove si registra infatti un nuovo caso in seguito ai 6 confermati stamane.

Come in precedenza, si tratta di soggetti in contatto con il funzionario dell’ASP.

Si rinnova pertanto l’invito a rimanere in casa, uscendo solo in caso di necessità.









