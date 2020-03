Coronavirus, muore il collega sul posto di lavoro e protestano. Denunciati otto operai

Si sono radunati a Carpi, in provincia di Modena, per protestare dopo la morte di un collega, avvenuta martedì sera, quando un 41enne è rimasto incastrato in un macchinario presso l’azienda dove lavorava. Per questo sono stati denunciati dalla Polizia.

Radunandosi e dando vita alla manifestazione, gli operai non hanno rispettato le restrizioni in atto per il contenimento della diffusione del Covid-19. Gli otto operai denunciati appartengono alla sigla sindacale ‘Si-Cobas’.

Il fatto è accaduto nello stabilimento di macellazione carni ‘Opas’ dove martedì sera è morto un operaio di 41 anni rimasto incastrato in un macchinario.











