Coronavirus, l’uomo morto a Caltanissetta aveva rifiutato il ricovero in ospedale

Ha rifiutato il ricovero il biologo nisseno di 58 anni dipendente dell’Asp, morto per Coronavirus. Quando la situazione è precipitata non c’è stato più nulla da fare.

Aveva i sintomi da una settimana, – racconta la moglie al Giornale di Sicilia – anche lei biologa. Ora sta vivendo oltre al dramma della perdita del marito anche la preoccupazione del possibile contagio per lei e i figli.

«Il 4 marzo mio marito ha cominciato ad avere febbre e dolori diffusi – ha raccontato la donna – ha pensato di essersi preso un’influenza, anche perché era stato in campagna a fare alcuni lavori e aveva preso freddo. Il giorno dopo ha contattato telefonicamente il medico di famiglia che gli ha prescritto un antibiotico e del cortisone ma non ha avuto alcun miglioramento. Le sue condizioni sono peggiorate».

«Lunedì scorso, munito …









