Coronavirus, Il picco previsto nei prossimi giorni

Il numero di persone contagiate da Coronavirus in Italia, purtroppo, è destinato a salire.

Secondo le stime del Governo, infatti, dal calcolo effettuato sulla base dell’andamento dei contagi fino all’8 marzo, risulterebbe che i contagi in Italia potrebbero essere in totale circa 92mila e si prevede che il picco, stando a quanto emerge da un grafico contenuto nella stessa bozza del decreto, si registrerà tra il 17 e il 18 Marzo.

La speranza è che da quella data in poi il numero di nuovi contagi giornalieri inizierà a calare, grazie alle misure rigide adottate dal Governo, fino ad arrivare al di sotto delle mille unità a inizio Aprile e terminare la corsa con l’arrivo della stagione estiva.

Una cosa è certa: gli spostamenti in massa da parte di studenti e lavoratori dal Nord verso il Sud dell’ 8 Marzo hanno potenzialmente contribuito ad allargare …









