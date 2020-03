Coronavirus, il #donononsiferma la campagna dell’Istituto Italiano di Donazione

Il Giorno del Dono, del quale Radio RMC101 (Radio Marsala Centrale) è media partner, è stabilito per legge il 4 ottobre, ma l’invito che l’Istituto Italiano della Donazione fa oggi è diverso: celebratelo oggi, celebratelo ogni giorno. La speranza e la positività che seminiamo oggi daranno frutto prima di quanto si possa immaginare.

L’Istituto Italiano della Donazione di Milano, lancia oggi la nuova campagna #ildonononsiferma per raccogliere storie, scritti, foto, video che raccontino il dono in questi giorni di difficoltà per il Paese. Un progetto a cui tutti possono contribuire, raccontando e raccontandosi, per raccogliere buone pratiche che (nel rigoroso rispetto delle disposizioni emanate dalle autorità competenti) possano essere riproposte anche da altre persone, anche in altri territori.

L'invito è rivolto sia alle associazioni che devono ripensare, spesso completamente, la loro attività ma anche ai Comuni che stanno









