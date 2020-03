Coronavirus, i contagiati in provincia di Trapani sono dieci

Sono dieci i casi positivi di Coronavirus in provincia di Trapani. La conferma arriva dall’Asp di Trapani.

Oltre ai quattro casi raccontati nei giorni scorsi (uno di Marsala, uno di Alcamo e due di Mazara) tutti ricoverati al Sant’Antonio Abate di Trapani si sono aggiunti nelle ultime ore altri sei casi positivi che non hanno sintomi e si trovano in isolamento a casa. Sono persone che hanno avuto contatti con il paziente di Alcamo, il funzionario dell’Asp. Le sei persone positive al tampone sono quattro di Trapani e due di Alcamo. L’Asp conferma inoltre che è negativo il tampone effettuato sul paziente di Castelvetrano e che c’è un’altra persona in isolamento a Mazara del Vallo.









