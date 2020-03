Coronavirus: cosa accade ad Alcamo e Partinico

Guardia Medica di Partinico attiva 24 ore su 24 e potenziamento del Pronto Soccorso di Alcamo. Sono le iniziative adottate a favore della comunità del comprensorio da domani, sabato 14 marzo alle ore 20, quando l’Ospedale “Civico” di Partinico diventerà Covid-Hospital, esclusivamente utilizzato per le finalità di cura di pazienti affetti da Coronoavirus.

Conseguentemente sarà funzionante per accogliere pazienti con sintomi non gravi, gravi e gravissimi (che richiedono il ricovero in terapia intensiva). A Partinico funzionerà a pieno regime un presidio di Continuità Assistenziale in via Benevento e, non solo come fatto finora nelle ore serale e nelle giornate festive e prefestive, ma h24 e sempre con la presenza di due medici.

In accordo con l’Azienda sanitaria di Trapani è stato potenziato il Pronto soccorso dell’Ospedale di Alcamo anche con personale proveniente dal Civico di Partinico per rispondere ai …









