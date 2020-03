Coronavirus, bloccati i treni notturni per evitare gli esodi verso la Sicilia e il Sud

Per prevenire il contagio da coronavirus, il Ministero dei Trasporti ha disposto lo stop dei treni notturni: a partire da questa sera, sabato 14 marzo, non saranno più disponibili.

Un provvedimento che sventa il pericolo di nuove di esodi: appena una settimana fa, lo scorso sabato 7 marzo, tantissime persone hanno preso d’assalto la stazione di Milano per mettersi in viaggio verso il Sud Italia, in tanti perfino sprovvisti di biglietto, non rispettando l’invito del governo a non lasciare la zona rossa e, di fatto, comportando un esponenziale aumento di casi di contagio nelle regioni meridionali.

Una scena che si è ripetuta la notte scorsa con un nuovo esodo verso il Sud Italia da Milano: due i convogli pieni di passeggeri, di cui uno diretto in Puglia e l’altro in Sicilia. Nello specifico, si tratta del Milano-Siracusa-Palermo delle ore 20:10 e del Milano-Lecce delle ore 20:50. …









