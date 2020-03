Coronavirus, “Andrà tutto bene” e il tricolore sui balconi trapanesi

Bandiere dell’Italia ai balconi dei palazzi di Trapani. Ora più che mai il Paese è unito nella lotta al coronavirus. I trapanesi hanno partecipato al flash mob affacciandosi alle finestre e ai balconi per essere uniti ma anche per esprimere solidarietà a tutti medici e infermieri impegnati negli ospedali.

Ieri il silenzio irreale delle strade e delle piazze del centro storico è stato spezzato dalle note di una tromba che ha intonato l’inno nazionale. Una esecuzione commovente che ha riscaldato i cuori. Simili iniziative in ogni parte della città perché “andrà tutto bene”.









