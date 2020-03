Coronavirus. 3 ricoverati, 7 in isolamento. I dati aggiornati in provincia di Trapani

Tre ricoverati, sette in isolamento domiciliare. Sono dieci i positivi al coronavirus in provincia di Trapani come comunica l’Asp provinciale.

Questi i casi di Coronavirus aggiornati a sabato 14marzo 2020 ore 12.30

Ricoverati: 2 in Rianimazione; 1 in Covid -19.

Isolamento domiciliare: uno a Mazara del Vallo, 5 a Trapani, uno ad Alcamo.

L’Asp raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal ministero della Salute per contenere la diffusione del virus.

Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87









