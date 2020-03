Ci sono altri 5 casi di Coronavirus in provincia di Trapani

Sale ancora il bilancio dei contagiati dal Coronavirus in provincia di Trapani. Ci sono altre cinque persone positive al tampone.

Si tratterebbe di soggetti che hanno avuto rapporti di lavoro con il funzionario dell’Asp di Trapani, un alcamese, ricoverato da giorni presso l’ospedale Sant’Antonio Abate.

Le cinque persone contagiate stanno bene, non sono ricoverate e si trovano in quarantena domiciliare.

Salgono così a 10 le persone positive al Coronavirus: il docente di Marsala, i due mazaresi, il funzionario dell’Asp sono ricoverati. Mentre, oltre ai cinque soggetti collegati all’Alcamese, c’è anche un’altra persone positiva al coronavirus che si trova in quarantena domiciliare.

E’ invece risultato negativo il tampone effettuato sull’uomo di Castelvetrano ricoverato all’ospedale della città con i tipici sintomi del Covid-19.









