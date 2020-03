C’è il primo medico contagiato a Palermo: è il primario di pediatria del Cervello

Primo medico contagiato a Palermo, è il primario del pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Cervello. L’area di emergenza è in via di sanificazione e diversi fra medici, infermieri e psicologi che hanno avuto contatti con il medico risultato positivo al tampone sono stati messi in quarantena preventiva.

Il medico contagiato è a casa in malattia da martedì con febbre, tosse e altri sintomi simil-influenzali. Le sue condizioni sono buone. Il tampone eseguito ieri sera al Cervello ha dato esito positivo. Negativi sono risultati i tamponi eseguiti sul marito e la figlia, giunta da Milano a fine febbraio e che ha appena terminato la quarantena preventiva. Il tampone sui familiari sarà comunque ripetuto.









