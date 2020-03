Castelvetrano, rischia di scomparire il Parco “Rosario Carimi” – SOS per salvarlo

Il rischio concreto è quello che sfamare tutti gli animali del Parco, fra qualche settimana, diventerà impossibile. Le drastiche direttive del Governo per il contenimento del contagio coronavirus hanno messo in ginocchio anche il Parco fattoria “Rosario Carimi” di Castelvetrano. Filippo che lo gestisce, insieme a Silvia Rizzo e ad alcuni amici che fanno parte dell’associazione in memoria del figlio Rosario, scomparso a soli 14 anni per un tumore, si trova oggi in difficoltà: gli sono state annullate le prenotazioni per le visite scolastiche di 10 classi e la mancanza di questo introito – seppur modesto ma significativo per poter comprare il mangime agli animali – oggi rischia di far scomparire il Parco.

Il Parco si autofinanza con le attività che si svolgono: dal Natale alla Pasqua ma, soprattutto, con le visite delle scolaresche. Ecco perché gli amici attorno a Filippo Carimi hanno voluto …









