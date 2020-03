Cani e gatti non trasmettono il Coronavirus, le continue fakenews alimentano un unico virus che è letale ed è l’ignoranza.

Gli animali da compagnia non possono contrarre il Covid-19 e quindi non possono trasmetterlo alle persone.

Nessuna evidenza scientifica, lo evidenzia l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la raccomandazione è sempre la stessa: lavarsi le mani per almeno 20 secondi con acqua e sapone, amuchina, alcool, disinfettanti per mani.

Nel frattempo le misure del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono state ovviamente applicate anche al canile di Marsala che resterà chiuso al pubblico fino al 3 aprile.

Solamente gli operatori sanitari e gli operatori della struttura possono accedervi per le relative pulizie e somministrazione di cibo e terapie.









Leggi la notizia completa