Appello dell’Avis. “Continuate a donare. Il percorso è protetto e sicuro”

Non smettere di donare. È questo l’appello che giunge dai medici di tutta Italia per contribuire a combattere il nemico chiamato Covid-19 e aiutare i tanti pazienti che sono ricoverati nei vari ospedali da nord al sud.

L’appello a continuare a donare nasce dal dato registratosi in questi giorni. Del 10-15% si stima siano calate le donazioni, e si teme che le cose vadano a peggiorare. Molti hanno paura di andare nelle strutture sanitarie perché temono di essere contagiati. Il «Centro nazionale del sangue» ha però ricordato quanto le donazioni siano sicure. «Il percorso della donazione è protetto e sicuro, vengono prese tutte le precauzioni anti Covid-19», ha detto Giancarlo Liumbruno, che dirige il Centro nazionale sangue. E il calo sta iniziando a provocare problemi ai pazienti cronici, che hanno bisogno di trasfusioni per sopravvivere.

