A medici e infermieri… “GRAZIE” dai balconi di Castelvetrano

“In trincea, ci sono loro. Turni massacranti, riposi che saltano, notti in piedi. Donne e uomini che mai come in queste ore hanno fatto della loro professione una vera e propria missione di umanità. Medici e infermieri che il virus ha colto di sorpresa come tutti noi, ma che non possono permettersi il lusso di rinchiudersi in casa con le loro famiglie, non possono cedere alla paura, allo sconforto e alla stanchezza”

Sono alcune delle parole lette con voce rotte dalla commozione da Mariella Giambalvo, una donna di Castelvetrano accogliendo l’appello del flash mob programmato per oggi in tutta Italia per dire grazie ai sanitari. Un lungo applauso per ringraziare tutti i medici, infermieri e operatori sanitari impegnati in prima linea nella emergenza Coronavirus.

Tra i balconi e le finestre del residence Castelcasa nel Quartiere Belvedere l’applauso delle famiglie è stato preceduto dalla …









Leggi la notizia completa