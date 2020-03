VIDEO – Coronavirus, guanti? Ecco come rimuoverli correttamente

Ormai è chiaro, per ridurre al minimo le possibilità di contagio bisogna rimanere il più possibile a casa. Ma se costretti ad uscire per acquistare generi alimentari, farmaci o andare a lavoro gli esperti consigliano l’ uso di guanti in lattice e mascherine. Ma le stesse, se non utilizzate correttamente, potrebbero peggiorare la situazione perchè riescono a veicolare il virus. Allora facciamo molta attenzione soprattutto alla svestizione dalle stesse. Prima di tutto bisogna capire che tutto ciò che abbiamo toccato con i guanti potrebbe essere potenzialmente contaminato quindi, appena tornati a casa, la prima cosa da togliere sono proprio questi ma nel modo corretto.

Ricordiamo, inoltre, che se non siamo in possesso dei guanti la soluzione rimane sempre quella di lavarsi le mani con abbondante acqua e sapone o con un gel igienizzante.

Successivamente, ma non prima, possiamo passare a svestirci della mascherina ricordandoci che …









