Sospiro di sollievo a Castelvetrano, negativo il tampone sull’uomo ricoverato per un sospetto caso di Corona Virus

Il tampone sul 68enne castelvetranese è risultato essere negativo. Quindi ancora per fortuna non si registrano casi Corona Virus a Castelvetrano. Si sono vissute lunghe ore di tensione in città perché ,ancora una volta era trapelata la notizia del ricovero di un uomo nella notte per difficoltà respiratorie, e per precauzione era stato effettuato il tampone. La notizia aveva fatto il giro della città con i soliti sciacalli che avevano diffuso una serie di informazioni non veritiere, tanto che lo stesso figlio dell’uomo, titolare di una nota pizzeria , aveva dovuto fare un video messaggio sui social. Intorno alle 22.00 di questa sera , finalmente sono arrivati i responsi ufficiali e lo stesso pizzaiolo lo ha reso noto con un nuovo video-messaggio. La notizia è stata confermata dai vertici provinciali dell’Asp e per tale motivo la rendiamo nota.









Leggi la notizia completa