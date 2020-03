Sicilia: farmaco “anti coronavirus”, la Regione dispone l’acquisto

La Regione Siciliana dispone l’acquisto del farmaco della Roche che è stato sperimentato in Cina e a Napoli con effetti importanti sui pazienti più duramente colpiti dal Covid19, la sindrome da coronavirus. Va detto però che, come abbiamo scritto ieri su Tp24, la Roche ha comunicato che donerà il farmaco, magari alla Regione non lo sanno…

L’ospedale “Villa Sofia-Cervello” di Palermo e il policlinico “Vittorio Emanuele” di Catania saranno i due hub per l’acquisto e lo smistamento del RoActemra (Tocilizumab), il medicinale finora utilizzato, con successo, per il trattamento dei pazienti affetti da polmoniti causate dal Covid-19.

Lo ha deciso l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza. In una nota indirizzata ai dirigenti generali delle Aziende sanitarie, il componente del governo Musumeci ha individuato la struttura palermitana come riferimento per i Centri ospedalieri del bacino occidentale (Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Trapani), …









