Santa Ninfa. Lezioni a distanza per gli studenti del «Capuana»

SANTA NINFA – Anche a Santa Ninfa si sperimentano le lezioni a distanza in queste settimane di chiusura forzata delle scuole. All’Istituto comprensivo «Luigi Capuana», infatti, tutti gli studenti della primaria e della secondaria di primo grado, fanno lezione on line grazie allo specifico software «G Suite» per la didattica a distanza. A coordinare le lezioni è l’animatore digitale Pierpaolo Flavio.

«La tecnologia – commenta la dirigente scolastica Giulia Flavio – permette di continuare la didattica anche dopo le disposizioni diramate dal governo per contrastare il rischio di contagio da coronavirus. La nostra scuola – aggiunge la Flavio – si dimostra ancora una volta in grado di affrontare le sfide educative più complesse».

Il Comune, dal canto suo, ha provveduto a concedere in prestito alla scuola i tablet della …









Leggi la notizia completa