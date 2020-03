Salemi. Il sindaco Domenico Venuti avvisa l’intera cittadinanza che lunedì 16 marzo, dalle 21, avrà inizio la sanificazione e disinfezione straordinaria per l’emergenza corona virus, su tutto il territorio comunale, a tutela della salute e dell’igiene pubblica.

Per tale motivo si invita la popolazione a non lasciare all’aperto animali domestici, e a chiudere porte e finestre durante il passaggio del mezzo con il quale verrà effettuata la pulizia.

Valentina Mirto









