“Restate a casa”. L’appello del consiglio comunale di Marsala

Anche il consiglio comunale di Marsala rivolge un appello a tutti i cittadini a non trasgredire le restrizioni per fronteggiare l’epidemia di Coronavirus e invita tutti a restare a casa, a non spostarsi se non per giustificate necessità. Questa la lettera.

Care concittadine, cari concittadini,

stiamo attraversando un momento difficile ma è nel rispetto delle regole del buon senso e nell'osservanza dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri diramati di recente che tutti insieme potremo affrontare ogni avversità. E' il tempo della Responsabilità ed ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte. La storia della nostra Città ci insegna che è possibile superare sfide ardue con grandi sacrifici, con generosità e senso di solidarietà. La nostra gente saprà ancora una volta riscoprire quel senso di "comunità" che l'ha resa grande nel mondo.









