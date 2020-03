Negativo il tampone per l’uomo ricoverato a Castelvetrano

E’ negativo il tampone effettuato all’uomo che è stato ricoverato ieri sera presso l’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. Lo rende noto il figlio dell’uomo attraverso un commosso video che ha divulgato sui social. La notizia del tampone negativo per COVID-19 è stata anche confermata dai vertici dell’Asp di Trapani.

Una bella notizia che giunge dopo ore di grande apprensione in tutta la città. Un grande sospiro di sollievo anche per la famiglia dell’uomo. Il paziente presentava dei sintomi che hanno portato i sanitari ad attivare le procedure di verifica per sospetto contagio da Coronavirus. Nel frattempo era stato ricoverato presso l’Unità complessa di Medicina del nosocomio castelvetranese che negli scorsi giorni è stata trasformata interamente per accogliere i pazienti positivi di Covid-19. Coloro che sino a qualche giorno addietro erano ricoverati in …









