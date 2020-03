Mazara, la GdF scopre 2 clienti in un bar con saracinesca semichiusa. Denunciato titolare

Nella giornata del 13 marzo militari della Tenenza di Mazara del Vallo in ottemperanza alle disposizioni governative relative al Coronavirus hanno scoperto all’interno di un bar con la saracinesca semichiusa due clienti atti a consumare una bevanda al bancone e per tale motivo hanno denunciato il titolare per il predetto reato di cui all’art. 650 c.p., segnalando al contempo la violazione al Prefetto per l’irrogazione della

citata sanzione amministrativa della sospensione dell’attività da 5 a 30 giorni. (In foto di copertina il comandante della Tenenza GdF di Mazara Cristina Alba)

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trapani, in concorso con le altre forze di Polizia ed in attuazione delle misure disposte dall’Autorità di Governo per contenere la diffusione del Coronavirus, ha predisposto apposito dispositivo di vigilanza a cui partecipano tutti i reparti dipendenti della Provincia, al fine di contribuire …









Leggi la notizia completa