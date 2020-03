Marsala, lite con spari a Sappusi. Arrestato Enrico Mercurio

E’ stato arrestato dalla polizia l’uomo (Enrico Mercurio, 52 anni, commerciante di elettrodomestici) che martedì scorso, a Sappusi, dopo essere stato aggredito da tre uomini nel corso di una lite per motivi condominiali, per difendersi ha esploso alcuni colpi di pistola.

Un’arma, però, illegalmente detenuta. Ed inoltre gli inquirenti, a quanto pare, dubitano che i colpi siano stati davvero esplosi in aria. Per questo, il commerciante, difeso dall’avvocato Vincenzo Forti, è stato posto agli arresti domiciliari. E per oggi (venerdì) è prevista l’udienza di convalida davanti al giudice delle udienze preliminari di Marsala Francesco Parrinello.

Udienza nel corso della quale si conosceranno, nel dettaglio, le accuse esattamente mosse a Mercurio, che già nel febbraio 2017 era stato arrestato dai carabinieri. In quel caso dai carabinieri per detenzione di droga (13 dosi di cocaina, per un totale di 7 grammi, e 6 …









Leggi la notizia completa