Marsala, gli idioti che corrono con l’auto di notte a Porticella, nonostante i divieti

Gli idioti, si sa, vivono tra noi. In questi giorni in tantissimi ci stiamo adoperando per sconfiggere il coronavirus, eliminando le possibilità ci contagio, stando a casa, uscendo lo stretto necessario per acquistare beni di prima necessità.

Eppure ci arrivano alcune segnalazioni, perchè questa notte diverse macchine hanno “sfrecciato” tra Porticella e Corso Gramsci. Qualcuno ha pensato anche che si stesse tenendo una corsa d’auto clandestina (pratica nella nostra città purtroppo diffusa …). Ma è singolare notare che non solo ci sono persone che ne se fregano delle disposizioni del governo, ma che addirittura approfittano delle strade vuote per scorazzare in libertà, come se nulla fosse, tra sgommate e frenate, distintamente sentite dai residenti.

La speranza è che le forze dell’ordine riescano a bloccare e a denunciare queste persone.









