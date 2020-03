Marsala, emergenza coronavirus: vietato lo svolgimento dei mercatini. Ordinanze sindacali urgenti per servizi e uffici comunali

Le misure per l’emergenza coronavirus, così come ribadite più volte dal Governo Nazionale, rappresentano il perimetro entro il quale l’Amministrazione comunale di Marsala è quotidianamente impegnata a fare scelte importanti per la sicurezza della cittadinanza. D’altra parte, l’obiettivo urgente continua ad essere quello di “contenere il diffondersi del contagio” e, in tal senso, l’unica regola utile è di “restare a casa”. Solo in casi limitatissimi ed eccezionali si può lasciare il proprio domicilio, con obbligo di giustificarne i motivi alle Forze di Polizia. Così, sono via via cresciute le restrizioni imposte dalla legge per la circolazione delle persone, fino a chiudere la quasi totalità degli esercizi commerciali, appunto per evitare gli spostamenti delle persone. In linea con i Decreti Governativi, il sindaco Alberto Di Girolamo ha pertanto emanato nuove ordinanze …









Leggi la notizia completa