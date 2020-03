Marsala, coronavirus: sospese le strisce blu. E non solo …

Al fine di favorire la permanenza a casa dei cittadini e limitarne quindi gli spostamenti, il sindaco Alberto Di Girolamo ha firmato un’ordinanza urgente riguardante la sosta a pagamento e la pulizia meccanizzata delle strade. In particolare, su tutto il territorio comunale, da oggi e fino al prossimo 25 Marzo:

– nelle “strisce blu”, la sosta dei veicoli è libera e gratuita;

– nella fascia oraria stabilita per la pulizia delle strade (spazzamento), è sospeso il divieto di sosta e la relativa rimozione del veicolo.

Le misure per l’emergenza coronavirus, così come ribadite più volte dal Governo Nazionale, rappresentano il perimetro entro il quale l’Amministrazione comunale di Marsala è quotidianamente impegnata a fare scelte importanti per la sicurezza della cittadinanza. D’altra parte, l’obiettivo urgente continua ad essere quello di “contenere il diffondersi del contagio” e, in tal senso, …









Leggi la notizia completa