Marsala, Alberto Di Girolamo: “Restiamo a casa, solo così bloccheremo il coronavirus”

Alberto Di Girolamo, sindaco di Marsala come si sta comportando la città in queste ore così drammatiche dovute al Coronavirus?

Io spero bene, diciamo che fino a qualche giorno fa le persone non avevano capito bene il pericolo. Il virus non si ferma con i muscoli, il virus non ha confini. Stiamo continuando a mandare comunicati per dire state a casa, stiamo a casa, tranne per motivi di lavoro, di salute e per acquistare beni di prima necessità. Chi non lavora non ha senso che vada in giro e stare al contatto con gli altri. Mi raccomando di stare ad almeno un metro di distanza. Questo è quello che mi sento di dire da sindaco, da medico, da padre. Seguire quello che ci dicono gli scienziati e fare prevenzione con queste semplici regole.

I cittadini la chiamano spesso in questi giorni?

Sì, mi mandano tanti messaggi …









