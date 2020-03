La pandemia ci renderà meno cinici quando tutto finirà?

Di Rossana Titone – C’è una retorica in tutta questa emergenza, una retorica che mi piace, che è vera, che ci ricorderemo anche quando la tempesta di ghiaccio sarà finita: non siamo vuoti a perdere.

Non siamo padroni del nostro tempo, siamo degli illusi se pensiamo questo.

Abbiamo a disposizione uno spazio, che possiamo guidare, riempire, cercare. Ma non è uno spazio che ci appartiene del tutto.

Come ora, come adesso.

E tutto quello che ogni giorno sembra una routine, una prassi, una scemenza, una minchiata, apparirà eccezionale tra qualche mese.

Se la pandemia da Coronavirus non ci avrà insegnato nulla, tornando ad essere i cinici di un tempo sovraffollato dalla superficialità, allora non avremo speranza.

In quel tempo nuovo, che scriveremo con inchiostro prezioso, non concederemo spazio alla malinconia delle occasioni perdute, non lasceremo che il manifesto della debolezza sia il nostro …









