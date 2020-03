Il lettore scrive: Blocco sociale e Mafia

Egregio Direttore, trovandomi in riposo forzato, trovo il tempo per rompere “i capasisi” a qualcuno, Se mi consente vorrei chiudere il discorso su “Caravà vicino ai mafiosi”.

Prima, però, vorrei precisare di avere avuto l’impressione che la vicenda Caravà sia stata utilizzata come utile “capro espiatorio”. Proprio nel senso illustrato nel racconto biblico. In Levitico. 16 (8-10; 26) è descritto il sacrificio di due capri, uno offerto al Signore e l’altro ad Azazel «perché si compia il rito dell’espiazione», cioè su quest’ultimo il Sommo Sacerdote caricava tutti i peccati della Comunità e lo lasciava andare nel deserto. Il rito tradotto in salsa siciliana è “chi ha avuto, avuto e chi ha dato, ha dato, scurdammuci ‘o passato”, (canzone del dopo guerra che irride il colpo di spugna …









