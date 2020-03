Il gruppo dell’Happy Circus ormai allo stremo, ecco i numeri per poterli aiutare anche a distanza con un contributo

Nella giornata di mercoledi vi avevamo raccontato della grave situazione di disagio che stanno vivendo gli artisti dell’Happy Circus che da oltre 4 settimane sono bloccati a Castelvetrano, nell’area di fronte il Centro Commerciale e che prima per il poco lavoro, per il timore della diffusione del corona virus che aveva portato alla chiusura delle scuole, e poi con i successivi decreti che hanno portato al divieto per ogni tipo di manifestazione culturale o sportiva o musicale si sono ritrovati impossibilitati ad esibirsi ed in gravi difficoltà economiche.

VIDEO – Il circo bloccato a Castelvetrano . Emergenza cibo e medicine, aiutateci!

Con le prime avvisaglie molti artisti erano partiti, ma gli altri sono rimasti bloccati. Il direttore del circo, Fulvio Medini, ci aveva raccontato delle difficoltà sia per il cibo, anche per gli stessi animali, che per la mancanza di medicine ed altri generi di prima …









