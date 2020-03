Emergenza Coronavirus, slitta la seconda edizione del Trapani Comix

Il successo era stato clamoroso l’anno scorso; Trapani aveva saputo abbracciare con fierezza e piacevole stupore il Trapani Comix, la prima fiera del fumetto e del mondo video-ludico in città. Un successo straordinario, i lavori della seconda edizione erano già cominciati ma la brusca frenata è arrivata pochi minuti fa per i fatti ben noti degli ultimi giorni relativi all’emergenza Coronavirus. La seconda edizione del Trapani Comix è dunque rinviata:

«Cari ragazzi,è inutile girarci intorno: il coronavirus ha cambiato il nostro stile di vita. Giocate di più, guardate un film o leggete i libri di Lovecraft. Insomma, l’importante è che #restiamoacasa. Tutti: anche noi. Per questo motivo abbiamo deciso di rinviare il Trapani Comix. Presto torneremo a nerdare insieme, a vivere le campagne di D&D a una distanza inferiore di un metro, a partecipare …









