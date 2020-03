Dipendente della ASL, si appropriava indebitamente di farmaci: arrestato assistente tecnico ospedaliero

Nella tarda serata di ieri 12.03.2020, gli Ufficiali di P.G. del N.A.S./CC di Taranto, in Brindisi presso l’Ospedale Perrino hanno arrestato in flagranza di reato, un assistente tecnico del U.O.C. di Nefrologia e Dialisi, dipendente della ASL di Brindisi, perché ritenuto responsabile del reato di peculato art.314 c.p.

In particolare, i militari nel corso di controllo hanno sorpreso il dipendente della ASL, nel mentre si appropriava indebitamente di farmaci, materiale sanitario, presidi medico chirurgici. Infatti, sono stati rinvenuti all’interno della sua autovettura, il seguente materiale sanitario di provenienza ospedaliera, che aveva appena trafugato: una confezione di mascherine chirurgiche monouso senza fibra di vetro nel numero di 50 pezzi; una confezione da 200 pezzi di guanti in nitrile; una confezione di “amuchina med” flacone da 500 ml riportante …









Leggi la notizia completa