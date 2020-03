Coronavirus, quest’anno le Uova dell’Ail arrivano a casa

Anche quest’anno tornano le Uova di Pasqua dell’Ail e arriveranno a domicilio.

«Resto a casa ma salvo la ricerca» è questo lo slogan che accompagna la campagna pasquale dell’Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma, che a causa dell’emergenza Coronavirus si è trovata costretta ad annullare su tutto il territorio nazionale, e dunque anche nelle province di Palermo e Trapani, la distribuzione nelle piazze delle uova di cioccolato a sostegno della ricerca e dell’assistenza ai malati e ai loro familiari.

Se le donazioni previste dovessero venire a mancare, sarebbe gravissimo per tutti i pazienti già vessati dalla dura prova della malattia oncoematologica.

Ail Palermo-Trapani lancia un appello a tutti i cittadini a non far mancare il sostegno ai malati e a continuare ad acquistare le uova di Pasqua.

È possibile prenotare l'uovo ai numeri 091.6883145 e 339.2263032, alla mail









