Coronavirus: profumerie, tabacchi e tintorie, ecco perché sono aperti

Negozi di generi alimentari, farmacie, parafarmacie, benzinai, tabaccai, edicole, ma non solo. Sono diverse le attività che potranno restare aperte anche dopo l’approvazione del decreto della Presidenza del Consiglio.

Se chiudono parrucchieri, barbieri e centri estetici, nessun divieto invece per le profumerie che vendono prodotti per l’igiene personale. Possono continuare a svolgere l’attività anche i negozi di prodotti per gli animali domestici, così come quelli di computer e apparecchiature informatiche.

Non si rischia di restare senza il ferramenta, di non potere sostituire la lampadina fulminata o di non potere acquistare combustibile per il riscaldamento. E si può continuare a comprare materiale per ottica e fotografia.









