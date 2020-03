Coronavirus, oggi flashmob sonoro nazionale per rallegrare le città

“Questa sera, alle ore 18, apriamo le nostre finestre, usciamo in balcone e suoniamo insieme anche se lontani. Rallegriamo le città”, Questo l’appello lanciato su facebook per il flashmob sonoro organizzato da Fanfaroma, la street band romana nata nel 2013 all’interno dell’associazione culturale Controchiave.

L’iniziativa nata proprio in questo periodo di emergenza nazionale a causa del Coronavirus, e’ un modo per stare insieme, anche a distanza, considetato che i cittadini italiami si trovano da alcuni giorni praticamente rinchiusi nelle proprie case. Il flashmob sonoro rappresenta un momento di condivisione.

“L’appuntamento è per oggi (venerdì 13 marzo), dalle 18 in poi, ciascuno dalla propria casa – si legge nella nota – Non importa saper leggere la musica, suonare uno strumento o possederlo; basta anche cantare una canzone o far suonare le pentole di casa, l’importante è farci …









