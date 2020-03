Sono quattro i ricoverati a Trapani per l’emergenza Coronavirus. L’aggiornamento è delle 12.30 di oggi, Venerdì 13 Marzo 2020 e arriva dall’Asp di Trapani. C’è un ricoverato a Castelvetrano sintomatico in attesa dell’esito del tampone; un caso invece in sorveglianza domiciliare. Nessun decesso.









