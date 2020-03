Coronavirus, la Fials 118 Sicilia: “Servono più tutele per i soccorritori”

La dotazione di idonee misure di protezione, il riconoscimento dell’ indennità di rischio biologico, il riconoscimento della indennità del tempo tuta, per la vestizione e svestizione del personale in ambiente contenuto.

Sono alcune delle proposte avanzate dalla Fials 118 Sicilia che in una nota ai vertici della Seus, la società che svolge il servizio di emergenza urgenza in Sicilia, e per conoscenza all’assessore alla Salute, ribadisce la propria disponibilità a collaborare e offre tutto il proprio supporto in questa difficile fase per la sanità. “Si confida nella sensibilità dei vertici Seus e del governo regionale, riguardo ai problemi del personale” dichiarano i vertici del sindacato Salamone e Motta, che ribadiscono con la massima fermezza che gli operatori “non possono essere lasciati soli nelle iniziative di riforma del servizio”.

La nota, a firma dei coordinatori regionali Carmelo Salamone e Sebastiano Motta e del









