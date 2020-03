Coronavirus e informazione, è reato pubblicare i dati di una persona ammalata

E’ reato divulgare i dati sanitari di una persona. In piena emergenza coronavirus la diffusione di dati sensibili sui profili social, anche se fatto nell’interesse di sensibilizzare o di un interesse che riguarda la salute pubblica è un reato. Lo chiarisce Ruben Razzante, docente di Diritto dell’informazione all’Università Cattolica di Milano.

“Il diritto alla privacy non è un diritto assoluto – afferma Razzante -. Esiste un “equilibrio mobile”, un necessario e doveroso bilanciamento tra la protezione dei dati personali e altri diritti. In una situazione di emergenza come quella che stiamo vivendo, non v’è dubbio che il diritto alla privacy, anche su dati sensibili di natura sanitaria, possa risultare compresso dalla necessità di perseguire un obiettivo di interesse pubblico generale preminente, in questo caso il diritto alla salute pubblica. Ma questo riguarda le istituzioni deputate a tutelare quel diritto, non certo i social. Non è …









