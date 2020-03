Coronavirus, è anche emergenza sangue: la situazione in provincia di Trapani

L’emergenza da Coronavirus ha rallentato le donazioni di sangue presso i centri Avis italiani.

Da ieri l’appello è quello di continuare, per chi può, a donare nel rispetto di tutte le condizioni di igiene e di distanza.

La mancanza di sangue è un problema che gli ospedali e tutte le aziende sanitarie sono costrette ad affrontare e a fronteggiare in questo momento di grande stress.

Ad intervenire è Francesco Licata presidente provinciale per l’Avis di Trapani: “ Se diminuiscono ancora le donazioni di sangue o si bloccasse questa attività, si aprirebbe una grave “falda” nel sistema trasfusionale che potrebbe creare qualche problema serio a coloro che devono fare le trasfusioni per vivere, per le emergenze, per i trapianti e gli interventi chirurgici. La Sicilia non è autosufficiente, e con la compensazione interregionale si riesce a sopperire le mancanze di emazie. Ma …









