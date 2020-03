Coronavirus: cittadini e commercianti violano le regole. Denunciati a Trapani e Mazara

Tre persone fermate in centro storico a Trapani e denunciate perché in giro senza una valida giustificazione e tra questi una persona non ha rispettato l’obbligo di dimora a Paceco.

Due commercianti del capoluogo, invece, sono stati multati perché non hanno rispettato la chiusura della loro attività commerciale e sono stati segnalati al Prefetto.

A Mazara del Vallo due persone stavano consumando al bancone di un bar e anche in questo caso il titolare è stato denunciato e si è provveduto alla segnalazione al Prefetto per la sospensione della licenza.

Sono questi i risultati dell’operazione di controllo del territorio eseguita dalla Guardia di Finanza di Trapani assieme alle altre forze di polizia per far rispettare le misure del Governo per contenere la diffusione del Coronavirus. Qui il comunicato delle fiamme gialle: Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trapani, in concorso con le altre forze di …









