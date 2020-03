Coronavirus, chiude l’aeroporto di Trapani-Birgi

L’effetto del coronavirus colpisce anche la funzionalità delle infrastrutture. Il Ministro dei trasporti Paola De Micheli ha firmato un decreto per la chiusura di alcuni aeroporti “minori”, fino al 25 marzo. Tra questi c’è il “Vincenzo Florio” di Trapani-Birgi. “Il coronavirus è forte, ma noi saremo ancora più forti – ha commentato il Presidente dell’Airgest, Salvatore Ombra – io non mi fermo, noi non ci fermiamo. Il lavoro fatto non è perduto, è solo in attesa di quel domani che ci vedrà più forti, uniti e reattivi di prima. Non ci lasceremo abbattere o travolgere dagli eventi, dobbiamo solo rimodulare il nostro planning di crescita per farci trovare pronti a raccogliere le nuove sfide che si presenteranno, e soprattutto crederci esattamente come abbiamo fatto otto mesi fa”.

