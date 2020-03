[Coronavirus] Campobello. A partire dalle ore 17 l’intervento di disinfezione. Inizia la consegna a domicilio di farmaci ed alimenti per anziani non autosufficienti

Il sindaco informa la cittadinanza sulle ultime iniziative adottate al fine di contenere la diffusione del contagio

Il sindaco Giuseppe Castiglione informa la cittadinanza che, così come è stato anticipato nel comunicato stampa di ieri sera, prenderà il via questo pomeriggio (venerdì 13 marzo), alle ore 17, l’intervento straordinario di disinfezione dell’intero territorio comunale (Campobello, Tre Fontane e Torretta Granitola) disposto dall’Amministrazione comunale al fine di contenere i rischi di contagio da Coronavirus.

L’intervento sarà eseguito con la collaborazione di alcuni agricoltori campobellesi, che hanno messo a disposizione i propri mezzi agricoli, dimostrando un grande spirito di solidarietà in questo momento di grande fragilità per il paese, oltre che mediante l’utilizzo di pompe a spalla per disinfettare strade, marciapiedi, ville, muri e arredo urbano con l’impiego di ipoclorito di sodio in soluzione …









