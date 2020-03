Coronavirus, Birgi chiude fino al 25 Marzo. Il dolore di Salvatore Ombra

Gli effetti del coronavirus non risparmiano l’aeroporto di Trapani Birgi che, per effetto di un decreto firmato dal Ministro dei Trasporti Paola De Micheli, rimarrà chiuso fino al 25 marzo. Come si può infatti leggere sul sito del MIT, “in considerazione delle numerose richieste dei gestori aeroportuali, della collocazione geografica degli aeroporti in grado di servire bacini di utenza in modo uniforme sul territorio e della loro capacità infrastrutturale, nonché della necessità di garantire i collegamenti insulari, l’operatività dei servizi è limitata agli aeroporti di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Palermo, Pantelleria, Pescara, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Venezia Tessera e Roma Ciampino per i soli voli di stato, trasporti organi, canadair e servizi emergenziali.”

