Coronavirus, a Marsala un’azienda agricola regala le fresie di primavera

Le fresie con i colori e i profumi della primavera, saranno omaggiate a chi vorrà ritirarle, in alcuni attività commerciali della zona nord del territorio marsalese. Il Coronavirus, che deve essere debellato al più presto, è anche questo, un momento di solidarietà collettiva.

Ed è proprio bello il gesto dell’Azienda Floricola Genna che ha deciso, di non buttare le tante fresie della propria produzione che in questo momento dovrebbero essere raccolte, ma di regalarle come omaggio ai cittadini che vorranno averle.

“La primavera non lo sa, e va avanti nel suo decorso naturale – scrivo su facebook i titolari dell’azienda – e noi invece di buttare le nostre meravigliose fresie preferiamo OMAGGIARLE per regalarvi i profumi e i colori della primavera in un momento così difficile. Troverete le fresie davanti la Farmacia Dott.ssa Giacalone Iolanda in contrada Ciavolotto, presso il Panificio I Sapori …









