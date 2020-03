In un solo giorno, i contagiati da Covid-19 in provincia di Trapani sono più che raddoppiati. Infatti, 5 nuovi tamponi hanno dato esito positivo e vanno ad aggiungersi ai 4 casi già acclarati (2 a Mazara, 1 a Marsala ed 1 ad Alcamo).

I 5 soggetti coinvolti sono colleghi del contagiato di Alcamo. Le loro condizioni non sono gravi e nessuno di essi è ricoverato.









Leggi la notizia completa